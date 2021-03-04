Кокорин отдал семь точных передач в игре против «Ромы»

В очередном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» проиграла «Роме».

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин появился на поле во втором тайме. 29-летний форвард за отведенное тренером Чезаре Пранделли время 11 раз коснулся мяча, отдал десять передач (точность — 70%, прим. «Газеты.Ru») и один раз позволил себя обыграть.

Добавим, что Кокорин в третьем матче подряд за новый клуб не может набрать очков за результативность.

Ранее сообщалось, что в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» оказалась сильнее «Кротоне».