Определены лучшие игроки 26-го тура Английской премьер-лиги
Виктория Алексеева
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Определены лучшие игроки 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Возглавил список полузащитник «Арсенала» Николя Пепе. В матче 26-го тура лондонский клуб одолел «Лестер» со счетом 3:1, Пепе записал на свой счет один из голов команды.
Также в рейтинг были включены форвард «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, оформивший дубль в поединке против «Бернли» (4:0), и нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, который сыграл в матче с «Ньюкаслом» (1:1).
После 26 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 62 очка.
Ранее сообщалось, что определены лучшие голы 26-го тура Английской премьер-лиги.