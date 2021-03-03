Определены лучшие игроки 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Возглавил список полузащитник «Арсенала» Николя Пепе. В матче 26-го тура лондонский клуб одолел «Лестер» со счетом 3:1, Пепе записал на свой счет один из голов команды.

Также в рейтинг были включены форвард «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, оформивший дубль в поединке против «Бернли» (4:0), и нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, который сыграл в матче с «Ньюкаслом» (1:1).

После 26 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 62 очка.

Ранее сообщалось, что определены лучшие голы 26-го тура Английской премьер-лиги.