Кормье считает, что Махачев будет чемпионом UFC в легком весе

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мнением о перспективах Ислама Махачева в промоушене.

29-летний россиянин провел под эгидой лиги восемь поединков, одержав семь побед и потерпев одно поражение. В следующем бое Махачев встретится с Дрю Добером.

«Я верю, что этот человек будет чемпионом UFC. Он фантастичен во всех областях смешанных единоборств. С первого дня в зале АКА он мог биться в стойке с кем угодно и бороться с кем угодно. В предвкушении возможности в очередной раз прокомментировать его бой. Вперед, чемпион!» — написал Кормье в Twitter.

Ранее Хабиб Нурмагомедов также высказал предположение, что Махачев завоюет титул.

I believe this man is gonna be the @ufc champion. He is fantastic in every area of mixed martial arts. From day 1 in AKA he could strike with anyone, wrestle anyone and grapple ANY1. I am so excited to call another one of his fights this weekend. Let's go champ! @islam_makhachev pic.twitter.com/0DeApEFYZZ