Олимпийская чемпионка из России временно отстранена из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко, сообщается на официальном сайте организации.

В заявлении отмечается, что обвинения в нарушении антидопинговых правил основаны на данных, полученных из базы московской лаборатории.

34-летняя Сливенко является обладательницей золота Олимпийских игр 2008 года в весовой категории до 69 кг. Она получила награду после дисквалификации представительницы Китая Лю Чуньхун. Также в активе россиянки ри золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира и шесть побед на первенствах Европы.

Ранее операционный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Пэт Майхилл сообщил об отстранении футболиста одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) за нарушение антидопинговых правил.