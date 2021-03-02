Губерниев заявил, что российские лыжники «снимут скальп» с финнов

Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к финскому лыжнику Йони Мяки.

«Лыжник Мяки, мы еще снимем скальп с вашей финской сборной, выражаясь языком вашего папаши! Победим вас на Олимпиаде и в эстафете на чемпионате мира обыграем! Страшно, Мяки?» — написал Губерниев в Telegram.

После командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, на котором финны опередили россиян и заняли второе место, отец Мяки заявил, что ему приятно «снять скальп с русских во второй раз». В ответ Губерниев сказал, что «отец Йони Мяки — чудила». Лыжник назвал поведение российского журналиста низким и отметил, что отец не имел в виду ничего плохого.

Ранее Мяки ответил на вопрос о ненависти к России.