Губерниев оценил выступление российских лыжниц в индивидуальной гонке

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Лучшей среди россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая пятой. Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина заняла 28-е место, Юлия Ступак показала 29-й результат.

«Конечно, Сорина — молодец. Она смогла преодолеть последствия травмы и лихо сражалась на трассе, остановившись в нескольких секундах от бронзовой награды. Результат достойный, но все, конечно, расстроены. Посмотрим, что будет дальше», — заявил Губерниев на видео, опубликованном в его Telegram.

Комментатор признался, что его беспокоит подготовка группы Маркуса Крамера к соревнованиям.

«У Юлии Ступак не все в порядке, да и Евгений Белов выглядит тяжеловато», — сказал Губерниев.

Также журналист заявил, что лыжнице Юлии Непряевой сейчас очень сложно показывать хорошие результаты после травмы.

«Впереди у нас эстафета и марафон, на которые мы рассчитываем. Наши девушки пока недобирают медалей в Германии», — заключил Губерниев.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление россиянок в индивидуальной гонке.