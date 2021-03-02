Монтажер РФС объяснил, почему изменил фото в эпизоде с игрой рукой Мозеса

Монтажер Российского футбольного союза (РФС) объяснил, почему изменил фото с игрой рукой полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».

В начале встречи арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых после того, как мяч попал в руку Мозесу. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) позднее одобрила решение рефери, а РФС предоставил материалы по эпизоду. В Сети заподозрили, что на снимке мяч был перемещен на другое место с помощью монтажа.

«На видео с матча этот момент действительно показан не четко. А вот на фото «Спорт-Экспресс» – идеально. Именно поэтому монтажер РФС в одном из повторов наложил кадр «Спорт-Экспресс» для более четкой картинки. Но здесь важна деталь: из фото «Спорт-Экспресс» в видео вставляли не мяч, а половину тела Мозеса (руку, голову, грудь и мяч)», — приводит Eurosport объяснение монтажера.

Работник РФС отметил, что измененная фотография, опубликованная на сайте организации, не повлияла на решение ЭСК, так как у комиссии есть собственные материалы.

Ранее сообщалось, что РФС может уволить сотрудника, изменившего фото с игрой рукой Мозеса.