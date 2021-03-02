Непряева отреагировала на предложение ввести запрет на соцсети во время ЧМ

Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о предложении главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе ввести запрет на пользование соцсетями во время чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Спортсменка заявила, что негативная критика в комментариях неприятна.

«Я вообще никогда не реагирую на написанное. Мне кажется, это одна из причин, почему Елена Валерьевна выступает против мобильных телефонов. Это очень сильно влияет на психику, сбивает настрой на следующие гонки», — цитирует Непряеву ТАСС.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее Вяльбе предложила зависящим от соцсетей лыжникам идти в блогеры.