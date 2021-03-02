Объявлен состав российских лыжниц на эстафету на чемпионате мира

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объявил состав национальной команды на женскую эстафету на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Специалист заявил, что на старт выйдут Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

«Сейчас главное — определить расстановку по этапам. Это мы еще будем решать. Состав на мужскую эстафету определим, как и ожидалось, после завтрашней мужской индивидуальной гонки», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Женская эстафета пройдет 4 марта. Начало — в 15.15 мск.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее был назван состав российских лыжников на индивидуальную гонку.