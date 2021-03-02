Российский биатлонист Первушин взял бронзу в спринте на юниорском ЧМ

Российский биатлонист Михаил Первушин стал третьим в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону в австрийском Обертиллиахе.

Россиянин не допустил ни одного промаха и отстал от победившего француза Эмильена Клода (23.16,1; 0) на 31,3 секунды. Вторым стал представитель Чехии Микулаш Карлик (+26,1; 1).

Чемпионат мира в Обертиллиахе с 27 февраля по 6 марта.

Ранее сообщалось, что швейцарская спортсменка Эми Басерга стала победительницей в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону в Обертиллиахе.

Биатлон. Чемпионат мира. Юниоры

Спринтерская гонка

1. Эмильен Клод (Франция) 23.16,1 (0)

2. Микулаш Карлик (Чехия) – +26,1 (1).

3. Михаил Первушин +31,3 (0).