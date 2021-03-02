Глава UFC не поверил заявлению Чимаева о завершении карьеры

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не поверил заявлению Хамзата Чимаева о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает MMAJunkie.

По его словам, спортсмен объявил об этом на эмоциях.

«Когда он приехал в Лас-Вегас, врачи позаботились о нем и назначили ему чертов стероид преднизон. Он должен принимать это лекарство расслабляясь и позволяя себе отдохнуть. Но он пошел на тренировку, почувствовал себя плохо, стал суперэмоциональным и опубликовал это», — сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по кикбоксингу 2021 года, который должен был пройти в Москве, не состоится.