Владелец «Спартака» Федун заявил о готовности помочь Романцеву

Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун заявил о готовности помочь бывшему главному тренеру Олегу Романцеву, попавшему в реанимацию после инфаркта. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и качественно провели операцию на сердце нашей легенды.

Желаю великому тренеру скорейшего восстановления и жду его на нашем стадионе. «Спартак» готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович!» — сказал Федун.

Ранее бывший тренер сборной России Михаил Гершкович рассказал о текущем состоянии Олега Романцева.