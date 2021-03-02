Акинфеев заболел ОРВИ, замерзнув в кубковом матче

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев простудился во время матча 1/8 финала Кубка России против «СКА-Хабаровск» (2:0). Об этом сообщил бывший тренер вратарей армейцев Вячеслав Чанов.

«Разговаривал с Игорем перед игрой чемпионата, он сказал, что ничего серьезного нет. Просто замерз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ», — цитирует Чанова «Р-Спорт».

О болезни Акинфеева стало известно 25 февраля. В СМИ сообщалось, что вратарь заразился коронавирусом, однако в ЦСКА эту информацию не подтвердили. На текущий момент нет ясности, когда капитан армейцев вернется в строй. В последний день трансферного окна ЦСКА отозвал из аренды в «Урале» голкипера Илью Помазуна.

Ранее сообщалось, что ЦСКА пытался пригласить Ральфа Рангника на пост главного тренера.