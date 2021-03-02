Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков прошедшей недели в регулярном чемпионате.

Первой звездой стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Россиянин оформил два шатаута и помог «молниям» одержать три победы в трех матчах.

Второй звездой признали нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, набравшего 8 (3+5) очков за четыре встречи.

Замкнул тройку лидеров форвард «Миннесота Уайлд» Матч Цуккарелло. На его счету 8 (2+6) очков в четырех матчах.

Ранее сообщалось, что Илья Сорокин установил два исторических достижения в НХЛ.