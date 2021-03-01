Панжинский объяснил поведение Большунова во время церемонии награждения

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Призер Олимпийский игр по лыжным гонкам Александр Панжинский объяснил поведение Александра Большунова во время церемонии награждения после командного спринта на чемпионате мира — 2021.

Напомним, что спортсмен отказался подойти к своему партнеру по команде Глебу Ретивых и не поздравил того с бронзовой медалью.

«Большкнов — очень целеустремленный и своеобразный спортсмен. Где-то он закрытый и своенравный. Но все люди разные, не все обязаны дружить друг с другом.

Возможно, у него нет теплых отношений с Ретивых», — сказал Панжинский в интервью RT.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о предложении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе запретить спортсменам пользоваться социальными сетями.