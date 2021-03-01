Сноубордист Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в словенском Рогле.

Бронзовую медаль завоевал еще один россиянин Андрей Соболев.



В соревнованиях женщин серебряную награду добыла Софья Надыршина, уступив в финальном заезде Селине Йорг из Германии.



Ранее сообщалось, что Денис Иродов выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону 2021 года.