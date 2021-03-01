Олимпийский чемпион встал на защиту Большунова в ссоре с Ретивых

Олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков встал на защиту Александра Большунова в ссоре с Глебом Ретивых по итогам командного спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Большунов выбрал верную тактику для победы в гонке, так как никакой другой способ не позволил бы российскому дуэту бороться за победу.

«Вопрос только в форме Глеба Ретивых. Но я смотрю на состав команды и понимаю, что выбора никакого и не было. Я бы поставил Сергея Устюгова, но он из-за травмы наотрез отказался бежать, сославшись на травму.

Надо выдохнуть, потому что Глеб сделал все, что от него зависело. Обидно не то, что он проиграл Клэбо, а то, что уступил финну», — сказал Крюков.

Ранее Александр Панжинский объяснил поведение Александра Большунова во время церемонии награждения после командного спринта.