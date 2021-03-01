«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений в АПЛ, обыграв «Шеффилд»
Игорь Игнатов
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«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных».
Голом в составе «Ливерпуля» отметились полузащитник Кертис Джонс, еще один мяч в свои ворота срезал защитник «Шеффилда» Кин Брайан.
Благодаря этой победе подопечные Юргена Клоппа прервали серию из четырех поражений подряд в АПЛ. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.
Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард может сменить Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».
Футбол. АПЛ. 26-й тур
«Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 0:2
Голы: 0:1 — Джонс, 48; 0:2 — Брайан, 48 (автогол)