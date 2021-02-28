Синицына и Кацалапов выиграли финал Кубка России по фигурному катанию

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Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли финал Кубка России по фигурному катанию среди танцевальных пар.

По итогам двух соревновательных дней спортсмены набрали 223,12 балла.

Вторую строчку занял дуэт Аннабель МорозоваАндрей Багин, третье место досталось паре Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

Ранее Елизавета Туктамышева подвела итоги финала Кубка России по фигурному катанию в Москве.