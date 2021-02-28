Синицына и Кацалапов выиграли финал Кубка России по фигурному катанию
Вадим Балканов
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Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли финал Кубка России по фигурному катанию среди танцевальных пар.
По итогам двух соревновательных дней спортсмены набрали 223,12 балла.
Вторую строчку занял дуэт Аннабель Морозова – Андрей Багин, третье место досталось паре Екатерина Миронова – Евгений Устенко.
Ранее Елизавета Туктамышева подвела итоги финала Кубка России по фигурному катанию в Москве.