Промес остался недоволен низкой результативностью «Спартака»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Нападающий Квинси Промес остался недоволен низкой результативностью московского «Спартака» в последних играх. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, красно-белые обязаны фокусироваться на атакующем футболе и чаще наносить удары по воротам оппонентов.
Нидерландец отметил, что футболисты остались крайне разочарованы поражением от казанского «Рубина», но при этом призвал не отчаиваться и попытаться улучшить положение.
Ранее сообщалось, что ЦСКА пытался пригласить Ральфа Рангника на пост главного тренера.