Промес остался недоволен низкой результативностью «Спартака»

Нападающий Квинси Промес остался недоволен низкой результативностью московского «Спартака» в последних играх. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, красно-белые обязаны фокусироваться на атакующем футболе и чаще наносить удары по воротам оппонентов.

Нидерландец отметил, что футболисты остались крайне разочарованы поражением от казанского «Рубина», но при этом призвал не отчаиваться и попытаться улучшить положение.

Ранее сообщалось, что ЦСКА пытался пригласить Ральфа Рангника на пост главного тренера.