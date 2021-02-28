Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на ЧМ

Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов взяли бронзу в командной гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Спортсмены прошли дистанцию за 15 минут 3,83 секунды. Победу одержали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Хесфлот Клебо (15.01,74). Вторыми к финишу пришли финны Ристоматти Хакола и Йони Мяк (+1,68).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвертое место в командном спринте.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф

Командный спринт, 6 x 1,6 км. Финал

1. Норвегия — 15.01,74

2. Финляндия — +1,68

3. Россия — +2,09