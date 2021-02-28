Сын Плющенко: меня вдохновляет Трусова, а Косторная пока не очень
Антон Борисов
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Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр рассказал, кто из спортсменов вдохновляет его.
«Кто меня вдохновляет? Папа. Кроме папы вдохновляет Саша Трусова, а Косторная пока не очень. Но Алена тоже очень классная фигуристка», — приводит слова Плющенко Olympic Channel.
12 февраля сын двукратного олимпийского чемпиона стал победителем юношеского турнира «Февральские узоры».
Ранее сообщалось, что Трусова сходила с Александром Плющенко в Большой театр на балет «Дон Кихот».