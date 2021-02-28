«Сент-Луис» в результативном матче с 13 голами обыграл «Сан-Хосе»

«Сент-Луис Блюз» переиграл «Сан-Хосе Шаркс» в сверхрезультативном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе на арене «САП Центр», завершилась со счетом 7:6 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Марко Сканделла, также отличились Самуэль Бле, Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд, Маккензи Макикерн и Райан О'Райлли. У хозяев по две шайбы забросили Тимо Майер и Эвандер Кейн, голами отметились Кевин Лабанк и Логан Кутюр.

Российский защитник «акул» Николай Кныжов провел на льду 13 минут 17 секунд при показателе полезности «–2».

«Сент-Луис» прервал трехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» проиграла «Каролине Харрикейнз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе, США) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — 6:7 (2:1, 2:3, 2:3)

1:0 — Майер (Балцерс, Гэмбрелл) — 00:17

1:1 — Сканделла — 06:08

2:1 — Кейн (Кутюр, Бернс) — 10:11 (5x4)

2:2 — Бле (Данн, О'Райлли) — 23:34

3:2 — Майер (Лабанк) — 26:43 (5x4)

3:3 — Шенн (Перрон) — 27:28

4:3 — Кейн – 30:34

4:4 — Сэнфорд (Кайру, Крюг) — 38:16

4:5 — Макикерн (Сэнфорд) — 41:17 (4x5)

5:5 — Лабанк (Леонард, Майер) — 42:13

5:6 — О'Райлли (Фолк) — 43:20

6:6 — Кутюр (Бернс, Ферраро) — 46:31

6:7 — Сканделла (Сундквист, Хоффман) — 47:14