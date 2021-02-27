Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
Антон Борисов
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«Миннесота Уайлд» переиграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. У гостей шайбу забросил Джефф Картер.
«Миннесота» продлила победную серию до пяти игр, а «Лос-Анджелес» прервал шестиматчевую победную серию.
Ранее «Миннесота» показала гол Капризова и призналась в любви к россиянину.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)