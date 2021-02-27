Журналист рассказал о преимуществах украинского футбола над российским

Украинский журналист Артем Франков поделился мнением о российском футболе.

Ранее Франков заявил, что построенный на государственном финансировании футбол является чудовищным образованием.

«Большинство профессиональных команд живут частично на деньги налогоплательщиков, народа. Ну куда это годится, ребят?!» — цитирует Франкова «Спорт-Экспресс».

Отвечая на вопрос о том, что в чемпионате Украины есть только донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», журналист отметил, что в еврокубках они выступают лучше, чем российские команды.

«В данном случае России крыть нечем. Ну не работает ваша система. Поймите меня правильно, на Украине масса всяких проблем, о которых мы сегодня не говорим, так как обсуждаем футбол», — сказал Франков.

По мнению журналиста, система футбола на Украине устроена более разумно, чем в России.

Ранее в Государственной думе призвали Российский футбольный союз (РФС) задуматься после вылета «Краснодара» из Лиги Европы.