Тяжелобольная экс-жена Аршавина провела четыре дня в коме

Бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина провела четыре дня в коме, сообщает ее мать Наталья Сарычева в Instagram.

Ранее стало известно, что Казьмина страдает тяжелым аутоиммунным заболеванием.

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит будешь жить», — написала мать Сарычева.

Аршавин и Казьмина развелись в июле 2019 года. У бывших супругов есть общая дочь Есения.

Ранее сообщалось, что Аршавин подал в суд на первую жену Юлию Барановскую.