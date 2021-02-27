В США покончил с собой обвиненный в насилии экс-тренер сборной по гимнастике

Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт покончил с собой, сообщает «Би-би-си».

Тело тренера было найдено 25 февраля. Незадолго до этого специалисту были предъявлены обвинения по 20 преступлениям, в том числе в торговле людьми, действиях сексуального характера и создании организованной преступной группы.

Отмечается, что Геддерт привлекал несовершеннолетних к принудительным работам. Также он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетнего в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Геддерт был отстранен от работы после того, как солгал следователям во время допроса по делу бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара.