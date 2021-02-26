Тедеско порассуждал о своей дисквалификации: в РПЛ возможно все

Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед домашним матчем 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» поговорил о своей трехматчевой дисквалификации, полученной после скандальной игры против «Сочи».

Напомним, что встреча с казанцами пройдет 28 февраля.

«Верю, что завтра мне все же можно будет прийти на тренировку. Хотя здесь я уже ни в чем не уверен. Такое ощущение, что в чемпионате России все возможно... Кроме шуток, я расстроен этой дисквалификацией. Меня не будет на стадионе — посмотрю игру, не имея никакой связи с тренерским штабом. Однако я полностью им доверяю, на все 100%.

Несколько дней назад мы начали готовиться, и все это время я нахожусь с командой. У меня не будет доступа к футболистам только за несколько часов перед игрой и во время самого матча. Все остальное время я с ними. Жаль, но я уже привык к тому, что не могу находиться с командой во время игры, в технической зоне. Но тема уже закрыта — дальше приходится работать вот так», — цитирует немца Sport24.

Ранее экс-тренер «Спартака» не стал причислять Промеса к легендам команды.