Вяльбе оценила вероятность участия Устюгова в командном спринте на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала о возможности выступления Сергея Устюгова в командном спринте на чемпионате мира. Турнир проходит в Оберстдорфе.

Стоит отметить, что командный спринт состоится 28 февраля.

«До этого мы уже обсуждали и приблизительно думали, кто где побежит. Это и логично: атлетам и тренерам нужно готовиться к этим гонкам.

Не было пока возможности сразу Сергея куда-то рассмотреть. Но я говорила, что если он выиграет спринт, то он может сказать, что хочет бежать еще что-то. Однако этого не случилось — я согласилась сама с собой и со всеми, что сначала нужно посмотреть гонки. Безусловно, состояние Сергея сейчас не на сто процентов боевое, его выбили падение перед турниром и травмы», — цитирует главу ФЛГР «Р-Спорт».

Ранее Вяльбе подвела итоги спринтерских гонок на чемпионате мира.