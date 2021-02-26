Ибрагимович раскритиковал Леброна Джеймса

Лидер итальянского «Милана» Златан Ибрагимович высказался о звездном баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

Швед заявил, что Леброн слишком активно «лезет в политику», чего он делать не должен.

«Леброн — один из лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он феноменален на площадке и творит что-то невероятное... Однако я полностью против того, чтобы спортсмены лезли в политику.

Каждый из нас должен делать свое дело. Я вот играю в футбол... У меня есть поддержка и доступ к большой аудитории. Однако это абсолютно не значит, что я должен лезть в политику и чему-то учить своих фанатов. Так заблуждаются многие знаменитости. Они слишком уверены в себе и считают, что могут добиться успехов во всем. Считаю, что атлетам стоит держаться подальше от политики. Я говорю не только о Леброне», — приводит слова Ибрагимовича USA Today.

Ранее УЕФА открыл дело в отношении «Црвены Звезды» из-за оскорблений Ибрагимовича.