Шлеменко анонсировал следующий поединок

Российский боец ММА Александр Шлеменко у себя в Instagram поделился подробностями об организации следующего боя.

Он будет биться в начале мая во Владивостоке на турнире промоушена AMC Fight Nights.

Стоит отметить, что Шлеменко выступал под эгидой Bellator с 2010 по 2018 год. Всего в активе отечественного бойца 73 боя в смешанных единоборствах (59 побед, 13 поражений и одна схватка, признанная несостоявшейся).

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