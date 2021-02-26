Российские вратари обновили национальный рекорд в этом сезоне НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» в родных стенах разгромил «Калгари Флэймз» (6:1).

В стартовом составе «огоньков» матч начинал голкипер Давид Риттих, но в середине второго периода чех уступил место в воротах россиянину Артему Загидулину. Для отечественного голкипера этот матч оказался дебютным в лиге. В итоге 25-летний хоккеист совершил девять сейвов и пропустил две шайбы.

Загидулин стал уже десятым вратарем из России, выходившим на лед в этом розыгрыше НХЛ. Как итог, рекордный показатель нынешнего сезона по количеству отечественных голкиперов в лиге был снова обновлен. Как информирует «Чемпионат», хотя бы один матч в НХЛ в нынешнем сезоне также отыграли Семен Варламов и Илья Сорокин (оба – «Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба – «Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Антон Худобин («Даллас Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз»), а также Алексей Мельничук («Сан-Хосе Шаркс»).

Ранее голевая передача Варламова помогла «Айлендерс» одолеть «Бостон».