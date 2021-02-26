Российский дебютант НХЛ пропустил две шайбы после 11 бросков

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» в родных стенах разгромил «Калгари Флэймз».

Встреча завершилась со счетом 6:1.

Как пишет «Чемпионат», в стартовом составе «огоньков» матч начинал голкипер Давид Риттих, но в середине второго периода чех уступил место в воротах россиянину Артему Загидулину. Для отечественного голкипера этот матч оказался дебютным в лиге. В итоге 25-летний хоккеист совершил девять сейвов и пропустил две шайбы.

Отмечается, что основной голкипер «Калгари» Якоб Маркстрем в настоящий момент восстанавливается после травмы.

Ранее «Флорида» Бобровского оказалась сильнее «Далласа» в НХЛ.