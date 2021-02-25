«Салават Юлаев» переиграл «Авангард» и продлил победную серию в КХЛ
Антон Борисов
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Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из столицы Башкирии. В составе победителей дубль оформил Теэму Хартикайнен. У хозяев отличился Арсений Грицюк.
Для «Салавата Юлаева» эта победа стала девятой кряду.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ после поражения подольского «Витязя».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск, Россия) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)