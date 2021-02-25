Рой Джонс хочет провести бой с Федором Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс-младший заявил о желании провести поединок с легендами смешанных единоборств (MMA) бразильцем Андерсоном Силвой и россиянином Федором Емельяненко.

В ноябре 2020 года боксер провел выставочный поединок с экс-абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе американцем Майком Тайсоном. Бой завершился вничью. По словам Джонса, теперь Тайсон хочет встретиться на ринге с Эвандером Холифилдом.

«Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Федором, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдет», — цитирует Джонса РИА «Новости».

Экс-чемпион UFC Силва одержал 34 победы и потерпел 11 поражений. Он объявил о завершении карьеры осенью 2020 года.

Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести бой на Красной площади.