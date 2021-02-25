«Спартак» готов продолжить переговоры с «Динамо» по трансферу Бакаева
Антон Борисов
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб готов продолжить переговоры со столичным «Динамо» по трансферу полузащитника Зелимхана Бакаева.
Ранее функционер заявил, что бело-голубые предложили за футболиста €5 млн, однако эта цена не устроила «Спартак».
«Дальше ведется некий торг в переговорах, к чему это приведет, я пока не знаю, времени осталось очень мало. Но если мы сойдемся на цифрах, которые устраивают обе стороны, то следующим этапом будет разговор с Зелимханом — решение надо принимать с его участием: хочет или не хочет», — цитирует Мележикова Sport24.
В нынешнем сезоне чемпионата России Бакаев принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.