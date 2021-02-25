Резцова оценила результаты российских лыжников в спринте на ЧМ

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итоги мужского спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

По итогам гонки Александр Большунов занял четвертое место, а Сергей Устюгов стал пятым.

«Думаю, что это нормальный результат. Тем не менее, для меня это своеобразная дисциплина... Все еще впереди, на других гонках будет лучше. Начало без побед пока, но не провальное», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что весь пьедестал в спринте заняли норвежские лыжники.