Отца вратаря «Ливерпуля» Алисона нашли мертвым

В семье вратаря «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисона Бекера случилась трагедия: по информации журналиста Карлоса Ласерды, у футболиста умер отец.

Тело Жозе Бекера обнаружили после его пропажи накануне. Предполагается, что родитель Алисона отправился к водоему на своей территории, после чего его не видели. На место случившегося вызвали сотрудников спасательных служб, однако на некоторое время поиски пришлось прекратить, так как на улице стемнело.

Утром Бекера-старшего нашли мертвым. Причина смерти мужчины пока не установлена.

Ранее в «Ливерпуле» прокомментировали информацию о драке между Бекером и защитником Эндрю Робертсоном.