«Боруссия» и «Ман Сити» озвучили составы на матч 1/8 финала ЛЧ

Тренерские штабы менхенгладбахской «Боруссии» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами своих команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на нейтральной территории, матч примет венгерский стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште.

«Боруссия» М: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Денис Закария, Маттиас Гинтер, Штефан Ляйнер, Кристоф Крамер, Рами Бенсебаини, Флориан Нойхаус, Йонас Хофман, Алассан Плеа, Ларс Штиндль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Кайл Уолкер, Родриго Эрнандес, Филип Фоден, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус.

Встречу обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соареш Диашем. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23.00 мск.