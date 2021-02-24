Стало известно, что может сорвать реванш Исмаилов — Минеев

Известный промоутер Камил Гаджиев высказался о матче-реванше звезд отечественного ММА Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

Спикер отметил, что сорваться поединок может из-за личных разногласий спортсменов.

«Если они между собой эти вопросы не решат, так могут и до клетки не дойти... Однако, думаю, они встретятся. А так они где-то встречаются, смотрят друг на друга, а потом опять драка», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Напомним, что первый поединок прошел в октябре 2018 года и завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что реванш Минеев — Исмаилов может пройти на турнире памяти Нурмагомедова.