New York Post: «Рейнджерс» ожидает скорейшего возвращения Панарина

Журналист New York Post Ларри Брукс поделился подробностями ситуации, в которой оказался российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. 22 февраля хоккейный тренер Андрей Назаров обвинил спортсмена в избиении 18-летней девушки. Эпизод якобы случился в 2011 году, когда Панарин выступал за подольский «Витязь». После этого заявления хоккеист временно покинул состав «Рейнджерс».

Ряд СМИ сообщили, что отпуск, в который ушел Панарин, составит порядка двух недель. За это время «Рейнджерс» предстоит провести шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Однако Брукс данную информацию опроверг. По его словам, никаких сроков по времени отсутствия россиянина не установлено.

«Надежный источник опроверг информацию о том, что он попросил отпуск на две недели. В «Рейнджерс» надеются, что Панарин вернется скорее раньше, чем позже, но не собираются давить на него. В течение этого времени он будет у себя дома в Коннектикуте», — сказал Брукс.

Ранее Назаров вновь сделал обвинительные заявления в отношении хоккеиста.