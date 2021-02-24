Игрок «Аякса» выразил разочарование уходом Промеса

Нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал переход Квинси Промеса в московский «Спартак». По словам форварда, он опечален новостью об уходе нидерландского вингера.

«Нам будет очень не хватать Промеса. Он отличный парень, классный футболист. Мы здорово провели время, к тому же вместе играли еще за «Твенте». Я буду очень скучать по нему», — цитирует Тадича ESPN.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за трансфер Промеса минимум €8,5 млн.

В составе амстердамского клуба Промес провел в общей сумме 53 матча во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав шесть результативных передач. Со «Спартаком», за который нидерландский вингер выступал с 2014 по 2018 годы, он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.