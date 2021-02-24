Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о взаимоотношениях с украинскими одноклубниками Русланом Малиновским и Виктором Коваленко.

«Это нормально, мне кажется. У нас в команде все хорошо друг с другом общаются, но, понятное дело, мы, русскоговорящие, проводим больше времени вместе», — приводятся слова Миранчука на сайте телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в 14 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее футболист рассказал о серьезном отличии тренировок в России и Италии.