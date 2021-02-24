«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила римский «Лацио».
Встреча прошла в итальянской столице на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Левандовски, Джамаль Мусиала, Лерой Сане. В свои ворота отправил мяч защитник «орлов» Франческо Ачерби.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Хоакин Корреа.
Ответная игра пройдет в Мюнхене 17 марта.
Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски обогнал Рауля по числу голов в Лиге чемпионов.