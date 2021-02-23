«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Севильи»

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении вингера «Севильи» Лукаса Окампоса, сообщает ESPN Fútbol Club Argentina в Twitter.

По информации источника, английский клуб пока не уверен, стоит ли платить за трансфер футболиста более €60 млн. Отмечается, что в сделку по перехожу игрока могут включить полузащитника «Саутгемптона» Такуми Минамино, права на которого принадлежат «Ливерпулю».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Окампос принял участие в 21 матче, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

В активе Минамино три гола в 12 встречах Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результате первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».