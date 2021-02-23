Экс-тренер рижского «Динамо» отреагировал на обвинения в адрес Панарина

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Юлиус Шуплер высказался о скандале с участием форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Ранее экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания.

«Я ничего не знаю об этой истории с Панариным. Не слышал о ней ни в 2011 году, ни сейчас. Мне уже 70 лет, от дел отошел, больше не тренирую, занимаюсь внучатами», — цитирует Шуплера РИА «Новости».

Ранее экс-наставник сборной России обвинил Назарова в попытке пропиариться.