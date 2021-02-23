Волчков — о ситуации Панарина: творится черт-те что

Олимпийский чемпион Александр Волчков высказался по поводу обвинений в адрес российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемия Панарина.

Скандал разгорелся после того, как бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в нетрезвом виде избил 18-летнюю девушку в Латвии.

«Конечно, вопросы в первую очередь следует задавать непосредственным участникам этой истории. На мой взгляд, творится просто черт-те что. Какие только подробности не всплывают спустя годы… К сожалению, как в мире вообще, так и в спорте в частности сегодня царят нечеловеческие отношения. Вообще, нужно спросить у Назарова, какие цели он преследовал, рассказывая данную историю. Может, он таким образом хочет найти себе работу?» — цитирует Волчкова RT.

Ранее сообщалось, что в «Рейнджерс» поддержали Панарина после обвинений в избиении.