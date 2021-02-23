Бучневич стал первой российской звездой недели в НХЛ

Русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвала трех лучших российских игроков недели.

Первой звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, который сумел набрать результативные очки во всех трех матчах и закончил неделю с показателем 1+3.

Второе место занял форвард »Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников. Наравне с Бучневичем он стал самым результативным россиянином.

Замкнул тройку голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, проводящий свой дебютный сезон в НХЛ. В матче против «Баффало Сейбрз» он оформил первый шатаут в лиге.

Ранее сообщалось, что первой звездой недели в НХЛ стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.