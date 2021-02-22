Директор «Тамбова» назвал единственное условие для сохранения команды в РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал единственное условие, которое поможет команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон, передает «Спорт-Экспресс».

Тамбовская команда столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Клуб подал иск о банкротстве, однако Российский футбольный союз и Российская премьер-лига приняли решение финансово помочь команде, также сообщалось, что вложился неназванный инвестор. Эти финансовые вложения были сделаны для того, чтобы команда доиграла сезон РПЛ.

«Надо смотреть на вещи реально. Остаться в Премьер-лиге на будущий сезон можно только при одном условии. Если за эти три месяца найдется спонсор, инвестор, которому будет интересна команда и который готов покрыть все долги», — заявил Худяков.

Ранее сообщалось, что наставник «Локомотива» подвел итоги матча против «Тамбова».