Тренер «Сочи» Бородин раскрыл забавные прозвища Тедеско
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Тренер вратарей футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о наставнике столичного «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, немецкого специалиста иногда называют «Плаксой» и «Хамелеоном».
«Такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чем говорят.
Опять же, его поведение остается на его совести», — сказал Бородин.
Ранее экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вылете клуба из Кубка России.