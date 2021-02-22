Тренер «Сочи» Бородин раскрыл забавные прозвища Тедеско

Тренер вратарей футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о наставнике столичного «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, немецкого специалиста иногда называют «Плаксой» и «Хамелеоном».

«Такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чем говорят.

Опять же, его поведение остается на его совести», — сказал Бородин.

Ранее экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вылете клуба из Кубка России.